Antalya'da bıçakla yaralama ve pompalı tüfekle darp iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayarak, pompalı tüfeğin dipçiğiyle darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aşağı Pazarcı Mahallesi Kumyolu mevkisinde bir kişinin, bıçakla yaralandığı, pompalı tüfeğin dipçiyle darbedildiği ve 180 lirasının zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: AA