ANTALYA'DA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' PROJESİ HAVADAN DENETİMLE UYGULANDI - Haberler
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ANTALYA'DA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' PROJESİ HAVADAN DENETİMLE UYGULANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü skorsky helikopterle havadan emniyet kemeri uygulaması yaptı.

ANTALYA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü skorsky helikopterle havadan emniyet kemeri uygulaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri kullanımı ve trafik kullararına uymanın önemine farkındalık amacıyla başlatılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında Antalya'da havadan helikopterle denetim yapıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri skorsky tipi helikopterle gerçekleştirdiği denetimde Konyaaltı kaymakamı Kamil Köten de yer aldı. Denetimde emniyet kemeri takmayan sürücüler tespit edilerek kontrol noktalarına bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere ceza yerine emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Denetimde sürücülere emniyet kemeri kullanmanın kazalarda ölüm ve yaralanma riskini azalttığı anlatıldı.

ANTALYA'DA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' PROJESİ HAVADAN DENETİMLE UYGULANDI

ANTALYA'DA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' PROJESİ HAVADAN DENETİMLE UYGULANDI

ANTALYA'DA 'Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT' PROJESİ HAVADAN DENETİMLE UYGULANDI

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