Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye nakledildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye nakledildi

28.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:34
Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye nakledildi

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu.

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu.

Kentte çalıştığı firmadan yaklaşık 1,5 ay önce emekli olan Şükran Cankurtaran, evinde fenalaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Cankurtaran'ın, yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesine vasiyet bırakan kadının organları bağışlandı.

Şükran Cankurtaran'ın karaciğer ve 2 böbreğinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, akciğerinin ise Ankara Şehir Hastanesinde organ bekleyen hastaya nakledildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Coşkun Sabah Gülben Ergen Hatice Şendil Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Domagoj Vida Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye nakledildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 20:34:28. #1.15#
title