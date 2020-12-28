Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye nakledildi
Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu.
Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu.
Kentte çalıştığı firmadan yaklaşık 1,5 ay önce emekli olan Şükran Cankurtaran, evinde fenalaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Cankurtaran'ın, yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesine vasiyet bırakan kadının organları bağışlandı.
Şükran Cankurtaran'ın karaciğer ve 2 böbreğinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, akciğerinin ise Ankara Şehir Hastanesinde organ bekleyen hastaya nakledildiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız