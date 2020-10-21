Antalya'da beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Antalya'da beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

21.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:52
Antalya'da beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Ovacık'ın (27) kullandığı 07 GUU 18 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savrularak refüjdeki kanala düştü.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Ovacık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ovacık'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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