Antalya'da 'bestel' sezonu açıldı

07.10.2019 10:10

Antalya'nın Serik ilçesinde kadınlar, ilçenin yöresel tadı olarak bilinen 'bestel' yapımına başladı.



Kış mevsiminin yaklaşmasıyla, Serikli kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Dalından toplanan incirleri özenle kurutan kadınlar, kuruttukları incirleri ilçenin yöresel tadı olan 'bestel' hazırlamak için tencere ve kazanlarda kaynatıyor. Bestel, hem kahvaltılarda tüketilirken, gelen konuklara tatlı olarak da ikram ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA