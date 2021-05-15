SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
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SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları

SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarıAdem AKALAN-Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu evlerinin balkonlarında kutladı.

SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları

Adem AKALAN-Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu evlerinin balkonlarında kutladı. Bazı taraftarlar ise kısıtlamaya rağmen araçlarıyla caddeye çıkıp tur attı.

Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, siyah beyazlı takımın taraftarları Antalya'da şampiyonluk coşkusunu evlerinde yaşadı. Taraftarların birçoğu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlamalarını evlerinin balkon ve pencerelerinde doyasıya yaşadı. Balkondan Beşiktaş marşları söyleyip bayrak sallayan taraftarlar, evlerinin lambalarını da kapatıp açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Polis ekipleri kentin ana meydanlarına çıkan yolları trafiğe kapatırken, insan ve araç geçişine izin vermedi. Az sayıda Beşiktaş taraftarı ise yasağa rağmen caddelerde araçlarıyla şampiyonluk turu attı. Sokak aralarında bazı vatandaşların da apartmanlarının önünde oynayıp, havai fişek atması cep telefonlarına yansıdı.

SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
SPOR Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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