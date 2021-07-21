Antalya'da besiciler büyükbaş hayvan satışından memnun

Antalya'da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan pazarlarda, hayvan satışlarının yoğun olması besicileri mutlu etti.

Antalya'da Kurban Bayramı nedeniyle kurulan pazarlarda, hayvan satışlarının yoğun olması besicileri mutlu etti.

Kurban satış ve kesim yerlerinde hareketlilik sürüyor.

Besiciler, özellikle ellerindeki büyükbaş hayvanlarının büyük bölümünü satmanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, AA muhabirine, kente büyükbaş getiren besicilerin memleketlerine dönmeye başladığını söyledi.

Besicilerin büyükbaşta çok az bir fiyat artışı yaptığını belirten Ayhan, "Üreticilerin çoğu hayvanlarını satabildi." dedi.

Antalya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk ise geçen seneye göre küçükbaş fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış yapıldığını, satışların devam ettiğini kaydetti.

Besici Şehabettin Aydın Van'dan 60 büyükbaş getirdiğini, 25 gündür kentte satış yaptıklarını dile getirdi.

Hayvanlarının tamamını sattığını belirten Aydın, "Bu sene satışlar güzeldi, memnun ayrıldık. Elimizde büyükbaşımız kalmadı, 'bitti' yazısını astık. Büyükbaşları 8 bin ile 25 bin arasında sattık. Şimdi eşyalarımızı toparlayıp, memlekete döneceğiz." dedi.

Besici Leytun Alcı da Afyonkarahisar'dan 80 büyükbaş getirdiğini, satış yapmaya devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam