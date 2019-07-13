Antalya'da beş yıldızlı otelde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesindeki otelde çıkan yangın söndürüldü.

Türkler Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Oteli saran dumanlar, tatilcilere kısa süreli panik yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA