Antalya'da berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
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Antalya'da berberlerin çalışma saatleri uzatıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde yoğunluk oluşmasının önüne geçebilmek için kentte bulunan tüm berberlerin 08: 00-24: 00 saatleri arasında hizmet verebileceğini söyledi.

Antalya'da berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
20.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:03

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde yoğunluk oluşmasının önüne geçebilmek için kentte bulunan tüm berberlerin 08: 00-24: 00 saatleri arasında hizmet verebileceğini söyledi.

Korona virüs (covid-19) nedeniyle bir süre kapalı kalan berber ve kuaförlerin, 11 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatleri arasında açılmalarına izin verilmişti. Ramazan Bayramı öncesinde berberlerin çalışma saatleriyle ilgili yeni bir karar alındı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bayram öncesi oluşan yoğunluk nedeniyle 20-21-22 Mayıs tarihlerinde kentte bulunan tüm berberlerin, 08: 00-24: 00 saatleri arasında hizmet verebileceğini açıkladı.

Karaloğlu, "Şimdiden berber esnafımızın bayramını tebrik eder, hayırlı kazançlar dilerim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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