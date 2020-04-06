Antalya'da belediyelerin maske ve el dezenfektanı dağıtımı sürüyor
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Muratpaşa, Antalya, Kepez, Güncel

Antalya'da belediyelerin maske ve el dezenfektanı dağıtımı sürüyor

Antalya'da belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve el dezenfektanı dağıtımına devam etti.

06.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:16
Antalya'da belediyelerin maske ve el dezenfektanı dağıtımı sürüyor

Antalya'da belediyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve el dezenfektanı dağıtımına devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, haftanın ilk günü otobüslerde 9 bin, tramvaylarda ise 2 bin ücretsiz maske dağıtımında bulundu.

Otogar ile yoğun kullanılan toplu ulaşım duraklarında dezenfektan kurulumu gerçekleştiren belediye ekipleri, ulaşım araçları seferlerine çıkmadan önce dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Başkan Tütüncü, kapı kapı dolaştı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise "Siz lütfen evde kalın. Maskeleri biz kapınıza getiriyoruz." sloganıyla belediyesinin ürettiği maske ve el dezenfektanını kapı kapı dolaşarak, hemşehrilerine dağıttı.

Tütüncü, şunları kaydetti:

"Belediyemiz koronavirüs salgınının önlenmesi için bütün imkanlarını seferber etti. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimize dağıtmak amacıyla 10 gündür maske üretiyoruz. Bununla da kalmadık. Sıvı el dezenfektanı üretimi konusunda da belediyemizin Sağlık Merkezini seferber ettik. Maske dağıtım ağımızı genişlettik. Şimdi tüm hemşehrilerimizin maske taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz."

Muratpaşa Belediyesi 80 bin kişiye ulaştı

Muratpaşa Belediyesi de 3 gün içinde 5 mahallede 80 bin kişiye ulaştı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 137 bin eve kapı kapı gerçekleşen dağıtımların bu hafta içinde tamamlanacağını belirtti.

Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Hem insanımızın yaşamını koruyoruz hem elimizi uzatıyoruz hem de gönül alıyoruz. Bu mücadelemiz, bu çabalarımız bütün süreçlerde devam ettiği gibi bu kritik korona salgını sürecinde de devam ediyor. Hafta sonuna kadar bütün evlere maskelerimizi dağıtmış olacağız."

Finike Belediyesi yıkanabilir maske üretecek

Öte yandan, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yıkanabilir maske üretimine başlayacaklarını duyurdu.

Geyikçi, "Kısa sürede 20 bin adet maske diktireceğiz ve bu maskeleri halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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