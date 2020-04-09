Antalya'da belediyeden polislere siperlikli yüz maskesi Antalya'da belediyeden polislere siperlikli yüz maskesiMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) üretimine devam ettiği yüz koruyucu siperlikli maskelerini İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis merkezlerine teslim etti.

Antalya'da belediyeden polislere siperlikli yüz maskesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) üretimine devam ettiği yüz koruyucu siperlikli maskelerini İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis merkezlerine teslim etti. Muratpaşa'da her polis memurunun maskeyle çalışmasını sağlayacak şekilde 950 maske emniyet görevlilerine teslim edildi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM'de 3 boyutlu yazıcılarla başladığı ve ardından belediyenin eğitim kurumlarındaki öğretmenlerinin de katılımıyla adeta bir fabrikaya dönüşerek üretimini gerçekleştirdiği yüz koruyucu siperlikli maskelerin dağıtımı devam ediyor. Bugüne kadar 16 binin üzerinde maske başta sağlık çalışanlarına ulaştırılırken Başkan Uysal, Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü'yle birlikte Yenikapı ve Bahçelievler polis merkezlerine de maskeleri teslim etti. Muratpaşa'da görevli her polis memuruna maske ulaştırılacak şekilde 950 maske emniyet görevlilerine teslim edilirken Başkan Uysal ASSİM'de, siperlikli yüz maskesi üretiminin devam ettiğini söyledi. Maskelerin ilk etapta Antalya Eğitim ve Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Devlet, Gazipaşa ve Kepez Devlet hastaneleriyle Serik'ten Elmalı, Kaş, Aksu ve Demre'ye çok sayıda sağlık kurumuna teslim edildiğini belirten Başkan Uysal, bugün kadar 16 binin üzerinden maskenin dağıtımının gerçekleştiğini söyledi.

Emniyet görevlilerinin, sağlık çalışanlarıyla birlikte vatandaşla en çok temasta bulunan kamu görevlileri olduğunu belirten Başkan Uysal, "Sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının çok zor olduğu bir durumdalar. Bir yanda Muratpaşa'mızdaki tüm polis merkezlerini düzenli dezenfektasyonunu gerçekleştirirken belediyemizin ürettiği yüz koruyucu siperlikli maskeleri de kendilerine teslim ettik" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte, yetki ve görev gibi tartışmalara hiç girmeden üst düzey bir sorumluluk anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, "Birlik ve beraberlik içinde, her zamankinden daha çok dayanışarak, yan yana gelemesek de her zaman ve her koşulda omuz omuza olduğumuzu bilerek bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA