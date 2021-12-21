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Antalya'da belediye ekipleri yoğun kar mesaisi yapıyor

Antalya'da belediye ekipleri yoğun kar mesaisi yapıyor
AA / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Antalya'da yüksek kesimlerde kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'da yüksek kesimlerde kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hafta sonu etkili olan yağışlar, Toroslar'ın yüksek kesimlerinde yoğun karı da beraberinde getirdi.

Kentin özellikle doğusundaki ilçelerinin yaylalarında yoğunlaşan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, ulaşımda da zaman zaman aksamalara neden oldu.

Harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir taraftan yolları açarken diğer taraftan mahsur kalan vatandaşlara yardım elini uzattı.

Alanya kırsalında 3 gündür yoğun çalışan ekipler, son olarak Alanya-Karaman sınırındaki Dikenli ve Gazipaşa Karamanlar yayla yollarında kar temizliği yaptı. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda yollar ulaşıma açıldı.

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AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri

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