Antalya'da Belçikalı turist otel odasında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da Belçikalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Belçikalı turist, otel odasında ölü bulundu.

Antalya'da Belçikalı turist otel odasında ölü bulundu
10.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:27

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Belçikalı turist, otel odasında ölü bulundu.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki otelde tatil yapan Belçika uyruklu Eric Maurice Schollaert'ı (58) odasında hareketsiz bulan otel görevlileri, 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Schollaert'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Turistin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Odada boş alkol şişelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Muharrem İnce Mesut Barzani
Magazin Cüneyt Arkın Deniz Akkaya Demet Akalın Metin Özülkü
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Yunan İzmir Milli Kocaeli
Şu an buradasınız: Antalya'da Belçikalı turist otel odasında ölü bulundu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 13:28:26. #1.15#
title