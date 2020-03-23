Antalya'da Belaruslu genç kadının sır dolu ölümü
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Belarus, Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da Belaruslu genç kadının sır dolu ölümü

Antalya'da 15 gündür kendisinden haber alınamayan Belarus uyruklu 23 yaşındaki genç kadının cesedi, boş arazide gömülmüş olarak bulundu.

23.03.2020 20:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:57
Antalya'da Belaruslu genç kadının sır dolu ölümü

Antalya'da 15 gündür kendisinden haber alınamayan Belarus uyruklu 23 yaşındaki genç kadının cesedi, boş arazide gömülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde ise, genç kadını sabah uyandığında burun kısmından kan geldiğini görmesi üzerine paniklediğini, öldüğünü anlayınca da boş araziye götürerek gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

8 Mart Pazar gününden bu yana Belarus uyruklu arkadaşı Anastasiya Marchank'tan (23) haber alamayan A.D. isimli şahıs, polise gelerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince araştırma başlatıldı. Ekipler, kaybolan Marchank'ın en son 8 Mart Pazar günü akşam saat 22.15 sıralarında ikametinin yakınında A.O.Ö. isimli şahsın kullandığı araca bindiğini tespit ederek şüpheli A.O.Ö.'yü gözaltına aldı.

"Paniğe kapılarak araziye gömdüm"

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, 9 Mart Pazartesi günü sabah saat 08.00 sıralarında uyandığında, Marchank'ın burun kısmından kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını ancak Marchank'ın öldüğün anlayınca paniğe kapılarak cesedi aracı ile Isparta yolu üzerinde boş bir araziye gömdüğünü itiraf etti.

Şüpheli A.O.Ö.'nün ifadesi üzerine belirtilen adrese giden ekipler, genç kadının cesedine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Anastasiya Marchank'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Zanlı A.O.Ö. ise 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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