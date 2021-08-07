SAĞANAK YAĞMUR SERİK PAZARI'NI DAĞITTI

Antalya'da beklenen yağış başladı (2)Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan ve batı ilçelerine doğru kayan yağmur, Serik ilçesinde de etkili oldu.

Antalya'da beklenen yağış başladı (2)

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan ve batı ilçelerine doğru kayan yağmur, Serik ilçesinde de etkili oldu.

Haftada bir cumartesi günleri kurulan Belek Turizm Pazarı esnafı da sağanak yağıştan etkilendi. Birden bastıran yağmur, şiddetini artırınca esnaf tezgahlarındaki mallarını toplayamadı. Pazar tezgahında büyük oranı tekstil ürünü mallar ıslandı, rüzgar nedeniyle tenteler hasar gördü. Yağmur nedeniyle alışverişi bırakan turistler de otellerine döndü. Pazarcı İsmail Öztaş, "Aniden başlayan yağmur ile birlikte pazarda kurduğumuz ve tezgahların üzerine güneş ve yağmurdan etkilenmemesi için açtığımız çadırlar yağmurun etkisi ile dağıldı. Bu arada esnaf arkadaşlarımız sattıkları mallar ıslandı" dedi.

İki saat süren yağmurun ardından geriye su birikintileri ve esnafın ıslanmış malları kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı