Antalya'da bekçisi olduğu serada kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bekçisi olduğu serada 149 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli tutuklandı.
23.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:00
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bekçisi olduğu serada 149 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli tutuklandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenşehir Mahallesi'nde bir muz serası kenarında kullanılmayan alanda kenevir yetiştirildiğini belirledi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, kenevirleri eken şüphelinin, seranın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. Ekipler, 149 kök kenevir bitkisini sökerek, imha etti.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA