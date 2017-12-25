Antalya'da Bazı Yollar İçin Kış Lastiği Zorunluluğu Getirildi

Antalya Valiliği, kentte kış lastiği kullanılması zorunlu bölgeleri belirledi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il sınırlarında bazı güzergahlarda 22 Aralık 2017-1 Nisan 2018 tarihleri arasında araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.



Alınan karar uyarınca söz konusu dönemde, Alanya-Taşkent, Alanya-Sarıveliler, Kumluca-Altınyaka, Doyran-Saklıkent, Geyikbayırı-Feslikan, Çitdibi-Yarbaşçandır, Hisarçandır-Üçoluk, Döşemealtı-Ahırtaş, Beşkonak-Değirmenözü, Beşkonak-Bulmahan, Beşkonak-Çayiçi, Yardibi-Bozlar-Karahanlar ile Manavgat, Düzağaç-Kızılcakaya-Çingiller-Çayır-Sıdık-Kırkavak, Kırkavak-İntaş-Ergenlibük-Dolayhan-Danyeri, Yarımkavak-Kırkavak, Sulu-Çaltepe-Kestanelik-Okçular, Beşkonak-Gaziler, Karabük-Altınkaya-A.Köy, Kaş-Elmalı, Kaş-Sinekçi yollarından geçecek araçların kış lastiği kullanmaları gerekecek.