Antalya'da Bazı Yollar İçin Kış Lastiği Zorunluluğu Getirildi
Antalya Valiliği, kentte kış lastiği kullanılması zorunlu bölgeleri belirledi.
Antalya Valiliği, kentte kış lastiği kullanılması zorunlu bölgeleri belirledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il sınırlarında bazı güzergahlarda 22 Aralık 2017-1 Nisan 2018 tarihleri arasında araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.
Alınan karar uyarınca söz konusu dönemde, Alanya-Taşkent, Alanya-Sarıveliler, Kumluca-Altınyaka, Doyran-Saklıkent, Geyikbayırı-Feslikan, Çitdibi-Yarbaşçandır, Hisarçandır-Üçoluk, Döşemealtı-Ahırtaş, Beşkonak-Değirmenözü, Beşkonak-Bulmahan, Beşkonak-Çayiçi, Yardibi-Bozlar-Karahanlar ile Manavgat, Düzağaç-Kızılcakaya-Çingiller-Çayır-Sıdık-Kırkavak, Kırkavak-İntaş-Ergenlibük-Dolayhan-Danyeri, Yarımkavak-Kırkavak, Sulu-Çaltepe-Kestanelik-Okçular, Beşkonak-Gaziler, Karabük-Altınkaya-A.Köy, Kaş-Elmalı, Kaş-Sinekçi yollarından geçecek araçların kış lastiği kullanmaları gerekecek.