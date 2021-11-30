Antalya'da bazı tatilciler dalgalara rağmen denize girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da bazı tatilciler dalgalara rağmen denize girdi

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da bazı tatilciler dalgalara rağmen denize girdi

Fırtınanın etkili olduğu Antalya'da bazı tatilciler, denize girerek dalgalarla mücadele etti.

ANTALYA (AA) - Fırtınanın etkili olduğu Antalya'da bazı tatilciler, denize girerek dalgalarla mücadele etti.

Kent genelinde yaklaşık üç gündür etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde çatılar uçtu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin dün yaptığı tam fırtına uyarısının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, teyakkuza geçti. Tüm birimlerde hazır bekleyen ekipler, yapılan ihbarları değerlendiriyor.

Denizlerde de etkili olan fırtına nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı ve Konyaaltı sahilinde dalganın boyu metrelerce yüksekliğe ulaştı. Sahilde yürüyüş yapan, bisiklet süren vatandaşların, rüzgarda zorlandıkları gözlendi.

Bazı tatilciler, Konyaaltı Sahili'nden denize girerek, dalgalarla mücadele etti, vatandaşlar da kıyıdan dalgalarla fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirinin sorusu üzerine, fırtınanın akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesini beklediklerini söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri istasyonunda rüzgarın saatteki hızının 79,9 kilometre kaydedildiğini anlatan Gültekin, "Bölgemiz kuzeyden gelen bir sistemin etkisine girecek. Yarından itibaren sıcaklık iç kesimlerde 8-10, sahil kesimde 6-7 derece düşecek. Cuma akşamı tekrar sağanaklar başlayacak." diye konuştu.

Gültekin, fırtınanın saatteki hızının Muğla'nın Fethiye ilçesi İblis Burnu istasyonunda 100,8, Isparta Eğirdir ve Şarkikaraağaç'ta 108,4 kilometre ölçüldüğünü sözlerine ekledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek

 Meteoroloji'den 17 ile turuncu, 35 ile sarı uyarı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den 17 ile turuncu, 35 ile sarı uyarı! Kuvvetli fırtına bekleniyor

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title