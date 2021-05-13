Antalya'da bayramın ilk günü evlerinde ziyaret edilen çocuklara şeker ikram edildi
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Antalya'da bayramın ilk günü evlerinde ziyaret edilen çocuklara şeker ikram edildi

Antalya'da bayramın ilk günü evlerinde ziyaret edilen çocuklara şeker ikram edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan çocuklar evlerinde ziyaret edilerek sevindirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan çocuklar evlerinde ziyaret edilerek sevindirildi.

Ortaköy Mahallesi'nde, önceki bayramlar gibi cami bahçesinde şeker ve harçlık dağıtma geleneği, bu yıl salgın dolayısıyla gerçekleştirilemedi. Ancak gelenek unutulmasın diye, bu yıl mahalle muhtarı, cami imamı ve hayırsever vatandaşlar tarafından şekerler, poşetlere konularak çocuklara evlerinde dağıtıldı.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, gazetecilere, çocuklara cami bahçesinde şeker dağıtım geleneğinin yıllar öncesine dayandığını söyledi.

Salgın nedeniyle son iki yıldır bu geleneğin yapılamadığını belirten Kaya, ev ev dolaşarak çocuklara hediyelerini verdiklerini dile getirdi.

Ortaköy Hacı Dudu Yusuf Duran Cami İmam Hatibi ve Kumluca Müftülüğü Gençlik Koordinatörü İsmail Orhantekin ise bayramın güzelliklerini çocuklara yaşatmak, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirmek adına hayırseverlerin desteğiyle bu yıl geleneği bu şekilde sürdürmek istediklerini bildirdi.

Yaptıkları etkinlikte salgın tedbirlerine uyduklarını vurgulayan Orhantekin, "Bayram namazından sonra çocuklarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlara bayramların güzelliğini, paylaşmayı, birlik ve beraberliği anlatıyoruz. Şeker ve harçlıklarını vererek onların mutlu olmalarını sağlıyoruz. İnşallah en kısa sürede alınan tedbirlerle salgın sona erer, geçmiş yıllardaki gibi tekrar birlik içinde bayramlarımızı kutlarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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