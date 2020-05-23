Antalya'da bayramda sokaklar mini konserlerle şenlenecek
Antalya'da düzenlenecek konserlerle vatandaşlar eğlendirilecek.
Antalya'da düzenlenecek konserlerle vatandaşlar eğlendirilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerel sanatçıların, belediyenin bando ve orkestrasıyla kültür etkinliği otobüsü üzerinde vatandaşlara Ramazan Bayramı coşkusunu yaşatacak.
Salgın nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokaklarda verilen konserlerle vatandaşların bayram sevinçlerine ortak olundu.
Bu kez Ramazan Bayramı için mini konserler düzenlenecek.
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Kaynak: AA