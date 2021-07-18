Antalya'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

"Turizmin başkenti" Antalya'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

"Turizmin başkenti" Antalya'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarına akın etti.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 66 olarak kaydedildiği kentte, sahillerde oluşan yoğunluk dikkati çekti.

Bazı tatilciler kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Çok sayıda kişi ise park ve kafeleri tercih etti.

Kentte tedbirleri arttıran polis ve jandarma ekipleri, tatilcileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda ayrıca uyardı.

Meteoroloji yetkilileri ise yarın ve Kurban Bayramı'nın üç gününün kentte az bulutlu ve açık havanın hakim olmasını beklediklerini bildirdi.

Yetkililer, bayramın son günü için ise sahil kesiminde parçalı bulutlu hava, iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden