Antalya'da bayram öncesi sahte içki operasyonu
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Antalya'da bayram öncesi sahte içki operasyonu

Antalya'da bayram öncesi polisin yaptığı operasyonda 201 şişe sahte içki, 670 litre sahte etil alkol ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan alkol aroması ve farklı içki markalarına ait sahte etiketler ele geçirildi.

Antalya'da bayram öncesi sahte içki operasyonu
24.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 01:14

Antalya'da bayram öncesi polisin yaptığı operasyonda 201 şişe sahte içki, 670 litre sahte etil alkol ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan alkol aroması ve farklı içki markalarına ait sahte etiketler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Sahte içkilerin turizmin önemli merkezlerinden olan sahil kesimindeki il ve ilçelere alkollü içki pazarlamacısı görünümde yasal olarak satılan içkilerin arasında satışının yapılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla bayram öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte içkilere yönelik operasyon yapıldı.

Muratpaşa İlçesi Zerdalilik Mahallesinde ikamet eden bir şahsın sahte olarak ürettiği içkileri Bahtılı Köyüne depoladığı bilgisine ulaşan polis harekete geçti. Turizmin önemli merkezlerinden olan sahil kesimindeki il ve ilçelere alkollü içki pazarlamacısı görünümde yasal olarak satılan içkilerin arasında sahte içkilerinde satışının yapıldığı bilgisine ulaşın polis operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli şahıslar ile kullandıkları adresler ve araçların yerlerini belirleyen polis 22 Mayıs günü tespit edilen 2 adreste ve sahte içkilerin naklinde kullanılan kamyonette arama yaptı. Aramada 201 şişe sahte içki, 670 litre sahte etil alkol ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan alkol aroması ve farklı içki markalarına ait sahte etiketler ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan G.B. ve T.B. gözaltına alınıp "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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