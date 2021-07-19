Antalya'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
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Antalya'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Antalya'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ve Finike ilçelerinde Kurban Bayramı arifesinde drone ile trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kaş ve Finike ilçelerinde Kurban Bayramı arifesinde drone ile trafik kontrolü gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, trafiğin yoğunlaştığı yollarda drone destekli denetim yapıldı.

Finike Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği personelinin de katıldığı kontrollerde, 41 sürücüye çeşitli ihlallerden 32 bin 500 lira ceza uygulandı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin de sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

Antalya'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
Antalya'da bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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