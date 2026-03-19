Haberler

Bayram yolunda feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde bayram tatili nedeniyle yola çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bayram nedeniyle yola çıkan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Antalya-Isparta yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilinin başlaması ile birlikte memleketlerine gitmek üzere yola çıkan Mehmet K. (56) idaresindeki 07 CDV 610 plakalı otomobil ile Mehmet Ü.'nün (40) kullandığı 34 FR 9580 araç Antalya-Isparta karayolu Karaöz Mahallesi çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Mehmet Ü.'nün kullandığı 34 FR 9580 plakalı otomobil takla atarak yol kenarında bulunan boş araziye uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine İtfaiye, Jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

2'si ağır 7 yaralı

Yaralıların yardımına diğer sürücüler koşarken, ters dönen araçta bulunan 4 kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada 07 CDV 610 plakalı araçta bulunan Mehmet K. (56), Songül K. (53) ve Habibe Ç. (51) ile 34 FR 9580 plakalı araçtaki aynı aileden Mehmet Ü. (40), Hilal Ü. (40), Beren D.Ü. (12), Aslan Ü. (9) yaralandı. 2'si ağır 7 yaralı, 112 Sağlık ekiplerinin yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

