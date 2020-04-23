Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı
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Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı

Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (2)23 NİSAN 'GEZİCİ ORKESTRA' İLE KUTLANDIAntalya'da Kepez Belediyesi, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenledi.

23.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:54
Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı

Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı (2)

23 NİSAN 'GEZİCİ ORKESTRA' İLE KUTLANDI

Antalya'da Kepez Belediyesi, TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenledi. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda ve tören alanlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanamayınca Kepez Belediyesi, çocuklar için 'gezici eğlence' düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önderliğinde ilçenin tamamında gezici orkestra ve müziklerle kutlamalar yapıldı.

Kutlamalarda, Başkan Tütüncü, meclis üyeleri ve partililer de yer aldı. Gezici orkestra ve animatörler de araçların üzerinde çocukları eğlendirdi. Başkan Tütüncü, otobüs içerisinde vatandaşları ve çocukları selamlarken, TBMM'nin 100. yılına ve çocuk bayramına değindi. Başkan Tütüncü, sokağa çıkma yasağına rağmen kapılarının önüne çıkan çocuk ve vatandaşlara bayrak dağıttı. Kortejde marş ve siren çalınan iş makinelerine, vatandaşlar balkondan bayrak sallayarak eşlik etti. Bazı mahallelerde duran gezici orkestra şarkılar çalarak evlerinden çıkamayan çocukları eğlendirdi. 100. yıl coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, Kepez'in bütün caddelerinde yaşamak istediklerini iletti. Uzun zamandır çocukların evlerinde olduğunu belirten Tütüncü, "Bambaşka bir heyecanı sokaklarda, caddelerde balkonlardaki çocuklarımızla buluşmak için paylaşıyoruz. Onlarla birlikte 100. yıl coşkusunu ve heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli bayramlar birlikte, vatan sevgisiyle zirveye taşındığı günlerdir" dedi.

Gezici orkestra gün boyunca Kepez'in mahallerinde dolaşmaya devam etti.

Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı

Kaynak: DHA

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