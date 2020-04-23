Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı
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23 Nisan, Antalya, Güncel, Haber

Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı

Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı*- Antalya'da, önceki yıllarda meydanlarda yaşanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonlara yansıdı.

23.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:24
Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı

Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı

*- Antalya'da, önceki yıllarda meydanlarda yaşanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonlara yansıdı.

*- Evlerinden çıkamayan Antalyalılar, balkonlarını bayraklarla süsledi.

*- Çocuklar ise evlerin camlarını 23 Nisan süslemeleriyle donattı.

*- Balkonlara çıkan vatandaşlar, belediyelerin düzenlediği konvoylara alkış ve bayraklarla eşlik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sokaklarda vatandaşlarla birlikte kutlanamadı. Önlemler kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar, bayramlarını evlerinde kutladı.

Antalya'da da kentin tamamına yakını bayraklarla ve Atatürk posterleriyle süslendi. Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı belediyeleri, meydanlar, üst geçitler, bulvar, cadde ve sokakları bayraklarla donattı. Belediyeler, bunun yanı sıra evlere onbinlerce bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Çocuklar, evlerin camlarını 23 Nisan süslemeleriyle ve Türk bayraklarıyla renklendirdi.

GEZİCİ BANDODAN KONSER

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü haftası nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu, Antalyalılara konserler verdi. Boş sokaklarda gezici otobüs üzerinden müzik yapan bandoya, Antalyalılar evlerinden eşlik etti. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı belediyeleri de düzenledikleri kortejlerle 23 Nisan coşkusunu sokaklara yansıttı.

PENCERELERE 23 NİSAN SÜSLEMESİ

Antalyalılar, koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde yaşadı. Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde oturan ilkokul öğretmeni Emsal Ecevit de bu isimlerden biri. Ecevit, çocuklara 23 Nisan heyecanını yaşatmak için evinin pencerelerini ve bahçesini bayrama özel Türk bayraklı balonlarla ve Atatürk posterleriyle süsledi. Bu yıl koronavirüs nedeniyle bayram heyecanını evinde yaşamak zorunda olduğu söyleyen Ecevit, "Her yıl okulumuzda büyük coşkuyla kutladığımız 23 Nisan'a evimizden kutlayacağız. Süslemelerimizle Cumhuriyet ruhumuzu çocuklarımıza da aktarmak istedik" dedi.

Kaynak: DHA

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