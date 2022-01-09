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Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken ekipler çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Saat 22.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 20-30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor

Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor

Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor

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