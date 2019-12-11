Antalya'da başına aldığı darbeyle ağır yaralanan emlakçı hayatını kaybetti

11.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:14

Antalya'da, bir kişinin başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, bir eğlence merkezinde korumalık yapan Ahmet K. ile Yusuf B, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde, emlakçı Tevfik Demir (49) ile tartışmaya başladı.

Darbedilen Demir, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Demir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gözaltına alınan Ahmet K. ile Yusuf B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA