Antalya'da başarılı sporcular ödüllendirildi
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Antalya'da başarılı sporcular ödüllendirildi

Antalya'da başarılı sporcular ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, başarılı sporculara ödül verdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, başarılı sporculara ödül verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürhan, Bursa'da 4-6 Haziran'da atletizm branşında gerçekleştirilen Büyükler ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden başarılı sporcular Elif Polat, Emre Göktürk, Ömer Bakır, Berfin Boduç, Erdal Çarıkoğlu, Onur Özdemir, Remzi Aksu, Yasin Ayten ile antrenörlerini tebrik etti.

Atletizm İl Temsilcisi Haluk Güven, organizasyon hakkında bilgi verdi. Güven, ayrıca Gaziantep'teki Atletizm Geliştirme Projesi'nin finallerinde yarışan Özge Özaşık'ın Atletizm Milli Takımı'na seçildiğini söyledi.

Yavuz Gürhan, başarılarından dolayı kutladığı sporculara spor malzemesi hediye etti.

Antalya'da başarılı sporcular ödüllendirildi
Antalya'da başarılı sporcular ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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