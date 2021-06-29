Antalya'da bariyere çarpan motosikletteki 12 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'da babasının kullandığı motosikletin bariyere çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Antalya'da babasının kullandığı motosikletin bariyere çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Irak asıllı Hollanda vatandaşı Sıdi Leeth Macad Daouad'ın (54) kullandığı henüz plakası belirlenemeyen motosiklet Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bariyere çarptı. Kazada Daouad ile motosiklette bulunan oğlu Leetamajaad Daouad yola savruldu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen 12 yaşındaki Daouad'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yaralanan baba Daouad ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam