Barınaktaki hayvanlar için elektrikli ısıtıcı kuruldu
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Barınaktaki hayvanlar için elektrikli ısıtıcı kuruldu

19.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:57

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde barınaktaki hayvanlar soğuk havanın etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde barınaktaki hayvanlar soğuk havanın etkisinden elektrikli sobalarla korunuyor.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün soğuk hava uyarısı üzerine Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezindeki barınaklara, hayvanların üşümemesi için elektrikli ısıtıcı yerleştirildi.

Ekipler, merkezdeki kedi ve köpeklerin altına da minder ve halı serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Metin Çomak, barınaktaki hayvanları elektrikli ısıtıcılarla soğuktan koruduklarını belirtti.

Sokak hayvanlarının merkezde en iyi tedaviyi alabilmeleri için çalıştıklarını kaydeden Çomak, "Güneş battıktan sonra ısıtıcılar devreye giriyor. Ekiplerimiz 24 saat gerekli kontrolleri yaparak sokak hayvanlarımızın ısınma problemini çözüyor." ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda özellikle sokakta yaşayan kedilerin kendilerine doğal korunma alanları bulduğuna da işaret eden Çomak, vatandaşların araçlarını çalıştırmadan önce motor bölümünü kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Barınaktaki hayvanlar için elektrikli ısıtıcı kuruldu
Barınaktaki hayvanlar için elektrikli ısıtıcı kuruldu
Barınaktaki hayvanlar için elektrikli ısıtıcı kuruldu
Barınaktaki hayvanlar için elektrikli ısıtıcı kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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