Antalya'da banyoda Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı
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Antalya'da banyoda Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da banyoda Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli gözaltına alındı
06.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:38

Antalya'nın Alanya ilçesinde evin banyosunda Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evin banyosunda Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, adeta seraya dönüştürülen banyoda, 31 kök Hint keneviri ile ışıklı sitem ele geçirdi.

Evin diğer odalarında yapılan aramada bir miktar esrar, projektör ve güç kaynağı bulundu.

Ev sahibi E.K. ile evdeki M.Ö, N.E. ve M.A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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