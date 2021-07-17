Antalya'da bankta unutulan el çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
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Antalya'da bankta unutulan el çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'da bankta unutulan el çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'ya tatil için gelen gurbetçinin bankta unuttuğu el çantasının kimliği belirsiz kişi tarafından çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Antalya'ya tatil için gelen gurbetçinin bankta unuttuğu el çantasının kimliği belirsiz kişi tarafından çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ne arkadaşının yanına tatile gelen 32 yaşındaki Faik Hacılı, içinde para ve pasaport bulunan çantasını bir bankta unuttu.

Bir süre sonra banka oturan şüpheli, çantayı alarak uzaklaştı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde banka oturup bir süre bekleyen ve etrafını kontrol eden şüpheli, daha sonra incelediği çantayı alarak uzaklaşıyor.

Polis, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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