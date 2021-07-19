Antalya'da bankta unutulan çantayı çalan şüpheli yakalandı
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Antalya'da bankta unutulan çantayı çalan şüpheli yakalandı

Antalya'da bankta unutulan çantayı çalan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, tatil için kente gelen gurbetçinin bankta unuttuğu çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, tatil için kente gelen gurbetçinin bankta unuttuğu çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Belek Mahallesi'ne arkadaşının yanına tatile gelen 32 yaşındaki Faik Hacılı'nın bankta unuttuğu, içinde para ile pasaport bulunan çantasını çaldığı ileri sürülen şüpheli K.K, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Polis ekipleri K.K'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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