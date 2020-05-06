Antalya'da banklara korona virüs düzenlemesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da banklara korona virüs düzenlemesi

Antalya'da banklara korona virüs düzenlemesi
06.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:05

Antalya'da parklarda yer alan ve yan yana oturulan banklar, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ölçüsüne göre dizayn edilip, yenisini yerleştirmeye başlandı.

Antalya'da parklarda yer alan ve yan yana oturulan banklar, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ölçüsüne göre dizayn edilip, yenisini yerleştirmeye başlandı. Bu düzenlemeyle bir banka 2 kişi oturabilecek.

Muratpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, park ve bahçelerdeki oturma gruplarını yeniden dizayn etmeye başladı. Eskiden yan yana oturulan çoklu oturmalı banklar yerlerinden söküldü, yerine ortası boş bırakılan 1 metre mesafelik 2 kişinin oturabileceği banklar yerleştirildi. Bu uygulamaya ilk olarak belediye ekipleri Üç Kapılar yanındaki parktan başladı. Eski banklar sökülüp, yerine tek ve iki kişinin oturabileceği banklar takıldı. Ekiplerin çalışmasını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da inceledi. Bankları inceleyen ve işçilerle birlikte, yerleştirme işlemine yardım eden Başkan Uysal, eski bankların da mutlaka değerlendirilmesi için talimatlar verdi.

"Sosyal mesafe kuralına uygun yapıldı"

Başkan Uysal, yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk gününden itibaren ihtiyaçlara odaklandıklarını söyledi. Maske ve dezenfektan dağıtımı, gıda ekimi, dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktaran Uysal, "Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından insanlarımız sokağa çıkmaya başlayacak. Yaşlı vatandaşlarımız oturma ihtiyacı hissedecek. O vatandaşlarımızın yaklaşma yani sosyal mesafe kuralına uygun bank üretmemiz gerekiyordu. Ona başladık" diye konuştu.

"Yeniden tasarladık"

Uysal, belediyenin atölyelerinde ürettikleri bankları en yoğun kullanılan parklara yerleştirmeye başladıklarını kaydetti.

1 mesafelik yaklaşma mesafesine uygun ayarladıkları banklara vatandaşların maskeli şekilde oturmalarını isteyen Başkan Uysal, "Vatandaşlarımız güle güle kullansın. Banklarımızı yeniden tasarladık. Kısa süre içinde tüm parklardaki bankları yeni oturma grupları ile değiştireceğiz" dedi.

Uysal, eski bankları ise sosyal mesafe kuralına göre yeniden modifiye edeceklerini ve kullanıma kazandıracaklarını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haber
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada oruç tutmak yasak mı?' sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Haber
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama...
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlerin polisten kaçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor
Polisin 'Niye dışarıdasınız?' sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Türkan Şoray Nur Yerlitaş
Spor Neymar Ali Koç Loris Karius Nenad Bjelica Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Antalya'da banklara korona virüs düzenlemesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:25:34. #1.14#
title