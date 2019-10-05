Antalya'da bankadan hırsızlığa teşebbüs zanlısı tutuklandı

05.10.2019 23:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir banka şubesinden 10 bin lira çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçedeki bir otelde görevli Serdar K, dün maaşını çekmek için Demokrasi Bulvarı'ndaki bir banka şubesine geldi.

Borcundan dolayı parasının bir kısmına elektronik haciz uygulandığını öğrenen Serdar K'nin veznenin önündeki camı kırıp 10 bin lirayı çalıp kaçmak istediği iddia edildi.

Banka görevlilerince yakalanıp polise teslim edilen, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği de öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen Serdar K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA