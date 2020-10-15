Antalya'da bankada güvenlik görevlisini rehin alan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
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Antalya'da bankada güvenlik görevlisini rehin alan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

15.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:16
Antalya'da bankada güvenlik görevlisini rehin alan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

Antalya'da banka şubesinin özel güvenlik görevlisini rehin alan sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da banka şubesinin özel güvenlik görevlisini rehin alan sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık Orziev, yağma maksadıyla hareket etmediğini daha önce defalarca dolandırıldığını savundu.

Yasal yollara başvurmasına rağmen hakkını alamadığı için ekonomik olarak zor durumda kaldığını öne süren Orziev, sesini duyurmak için böyle bir girişimde bulunduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, suçsuz olduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini talep eden Orziev'e, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Orziev'in "yağma" suçundan ise beraatine hükmedildi.

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki özel banka şubesine 17 Aralık 2019'da kurusıkı tabancayla giren Jamoliddin Orziev üzerinde bomba düzeneği olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisini rehin almış, polisin ikna çabası sonucu teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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