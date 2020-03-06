Antalya'da bandrolsüz kitap satan iş yerlerine operasyon düzenlendi

06.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:06

Antalya'da bandrolsüz ya da usulsüz bandroller kullanılarak kitap satışı yapılan 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin çalışma yapıldı. İl genelinde Fikri ve Sınai hak mağduriyetlerinin önlenmesi, korsan yayıncılığın önüne geçilmesi amacıyla belirlenen kitapevlerine operasyon düzenlendi.

Varlık Mahallesi'nde S.K, Sinan Mahallesi'nde E.Y, Haşim İşcan Mahallesi'nde S.K ve Kışla Mahallesi'nde S.K'ye ait iş yerlerinde yapılan aramada, 119 bandrolsüz satışa sunulan kitap ile 37 usulsüz bandrol yapıştırılmış kitap ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalafet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA