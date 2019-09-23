Antalya'da baltalı gaspçı tutuklandı

23.09.2019 20:19

Antalya'nın Kumluca ilçesinde balta ile yaraladığı 91 yaşındaki kadının kolundaki bilezik, parmağındaki yüzük ve bir miktar parasını alan gaspçı tutuklandı.



Kumluca ilçesinde 5 gün önce evinin arka bölümündeki deponun yanında tavuklarına yem vermek isteyen 91 yaşındaki Zeynep Çıldır, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Çıldır'ın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine balta ile vuran saldırgan, yaşlı kadının kolundaki bileziği ve parmağındaki yüzüğü aldı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadın, yaklaşık 50 metre sürünerek yola çıktı. Bir gencin haber vermesiyle Zeynep Çıldır, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında 3, kaburgasında 6 ve sağ omzunda kırık olan Çıldır, Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçede ve kent merkezindeki 200'e yakın güvenlik kamerasını inceledi. 5 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Ali A. (51), Isparta'da yol uygulamasında bir yolcu otobüsünde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ali A'nın ifadesini savcılığa vereceğini söylediği öğrenildi.



Zanlının 1 çocuk babası olduğu, Kumluca'daki olaydan 5 gün önce Kepez ilçesinde bir kadının başına tüp ile vurup parmağındaki yüzüğünü çaldığı tespit edildi. Küçük bir çocuğa tecavüz edip öldürmekten 23 yıl hapis yatan zanlının kısa süre önce tahliye olduğu da belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA