Son Dakika | Baloncunun çocuk mezarlarına balon bağlaması sosyal medyada ilgili gördü
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Son Dakika | Baloncunun çocuk mezarlarına balon bağlaması sosyal medyada ilgili gördü

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin elindeki balonları çocuk mezarlarına bağlama görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin elindeki balonları çocuk mezarlarına bağlama görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

İlçedeki Merkez Mezarlığı'nda bir kişinin arife günü çocuk mezarlarını tek tek gezdiği ve elindeki balonları mezarlara bağlama görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasının ardından ilgi çekti.

Mezarlara balon bağlayan Sait Kocatepe, AA muhabirine, 20 yıldır geçimini balon ve pamuk şekeri satarak sağladığını söyledi.

Kandil ve bayramlarda çocukları mutlu etmek için ücretsiz balon ve şeker dağıttığını belirten Kocatepe, "Arife günü mezarlık yanından ücretsiz balon dağıtırken bir kadın balon istedi. Ben de çocuğunu göndermesini isteyince 'Çocuğum mezarda o gelemez' dedi. Bu sözleri duyunca çok üzüldüm ve o çocuğun mezarına bir balon bağladım." dedi.

Yaşanan bu olaydan çok etkilendiğini ve bunun üzerine mezarlığı gittiğini dile getiren Kocatepe, hazırladığı balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladığını kaydetti.

"Mezarlığa bağladığım o balonları zaten başka çocuklar alacak"

Çocukları sevindirmeye çalıştığını ve ölen çocuklar için de kendince bir şey yapmak istediğini belirten Kocatepe, şöyle devam etti:

"Benim de iki çocuğum var, bunu yaparken çocuklarımı düşünündüm ve tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Mezarlığa bağladığım o balonları zaten başka çocuklar alacak, orada devamlı kalmayacak. Balon sattığım parkta ailesi olmayan çocuklar var onlara da balon verip sahip çıkmaya çalışıyorum. Yokluk içinde büyüdüm, 16 kardeşli gariban bir ailem vardı ve çok fakirlik gördüm. Rahmetli babam bize hiç oyuncak almazdı, ben de 'büyüyünce oyuncakçı olacağım' derdim. Kendime göre hayır yapmayı seviyorum. Benim herhangi bir kötü niyetim olmadı olmaz da benim tek niyetim çocuk sevgisi."

Son Dakika | Baloncunun çocuk mezarlarına balon bağlaması sosyal medyada ilgili gördü
Son Dakika | Baloncunun çocuk mezarlarına balon bağlaması sosyal medyada ilgili gördü
Son Dakika | Baloncunun çocuk mezarlarına balon bağlaması sosyal medyada ilgili gördü
Son Dakika | Baloncunun çocuk mezarlarına balon bağlaması sosyal medyada ilgili gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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