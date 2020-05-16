Antalya'da balon balığı alarmı Antalya'da 3 arkadaşın yedikleri balon balığından zehirlenmesi kentte denetimlerini arttırdı.

Antalya'da 3 arkadaşın yedikleri balon balığından zehirlenmesi kentte denetimlerini arttırdı. Belediye ekipleri, seyyar veya poşette balık satışına izin vermezken, kent merkezinde kurulan 30 semt pazarında denetimlerini de sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, Kepez ve Konyaaltı semt pazarlarındaki denetimlerde satılan balıkların tazeliğine bakarken, bazı balıkçıların balon balığının neye benzediğini bilmediği de ortaya çıktı. Semt pazarındaki balıkçı esnafı, "Ucuz diye kesinlikle seyyardan balık alınmamalı" diyor.

Antalya'da 3 arkadaş yedikleri balon balığından zehirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini hala koruyor.Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde geçen 10 Mayıs'ta bir pasaj içerisinde meydana geldi. Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), pasaj içerisinde sohbet ederken yanlarına gelen seyyar balıkçıdan poşet içerisindeki balığı satın aldı. Arkadaşlar, hemen orada pişirdikleri balığı alkolle birlikte tükettikten sonra ayrıldı.Hükümdar Akbay, aldıkları balığın balon balığı olduğunu bilmediğini belirterek, "Ben eve geldim. Bir anda ateşim çıktı. Soğuk duşun altına koştum. Ardından istifra ettim. Dinlenirken telefon geldi. Benimle balık yiyen arkadaşlarım hastaneye kaldırılmış. Onlarla alkol aldığımı gören arkadaşlarım beni de arayarak, 'Abi bunlar zehirlenmiş. Sen de hazırlan gelip seni hastaneye götüreceğiz' dediler. Sonra yanıma geldiler. Giyimdim ama merdivenleri inemedim. Ayaklarım tutmuyordu. Arkadaşlarım omzuma girerek beni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak orada da yoğun bakımlar dolu olduğu için özel bir hastaneye sevk ettiler. İki gün yoğun bakımda kaldım" dedi.TOKSİN BALIĞIN ETİNE İŞLERAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığının özellikle yaz aylarına girilirken öldürücü etkiye sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Yaz başı balon balıklarının üreme dönemidir. Bu dönemde toksin artışı vardır. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Ayrıca bu balık bekletilirse karaciğer dokusu ve yumurtası da dağılır. Toksin böylece balığın etine işler. O zaman da zehir etkisi aynı derecede kuvvetli olur. Vatandaşımız dikkat etmeli. Bilmediği balığı yememeli."AYAKTA FELÇ OLUŞTURURTarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balıklarının satışını yasakladığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Muhtemelen bu kaçak bir sızıntı. Vatandaş da elden, poşetten satılan balıktan alınca bu durum yaşandı. Bu balık yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. Ölüme varan sonuçlar doğurur. Bu kişiler ucuz kurtulmuş" diye konuştu. PAZARDA DENETİMLER SIKLAŞTIAvlanması ve karaya çıkarılması 2008 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanan Balon Balığı'ndan 3 kişinin zehirlenmesi, kentte 'Balon Balığı Alarmı'na neden oldu. Her gün 30 semt pazarının açıldığı Antalya'da zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı. Poşette veya seyyar balık satışına kesinlikle izin verilmiyor. Antalya'nın Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri, Dokuma Semti'nde 5 balıkçının bulunduğu kapalı pazar yerinde denetim yaptı. BALON BALIĞINI TANIMIYORLAR

Ekipler, balıkların günlük olup olamadığına, tezgahların hijyenliğine bakarken, balon balığı konusunda da bilgi verdi. Bazı balık satıcılarının balon balığının neye benzediğini ve bilmediği de ortaya çıktı. Konyaaltı Belediyesi Zabıta ekipleri de Gürsu Mahallesi'ndeki semt pazarında balıkçı esnafının tezgahlarını denetledi. Balıkçılar, böylesi sıcak günlerde balığın poşette satılmasının yanlış olduğuna vurgu yaparken, "Ucuz diye de seyyar balıkçıdan alışveriş yapılmamalı. Bizim tezgahımız belli, yerimiz belli. Ucuz diye kesinlikle seyyardan balık alınmamalı" dedi.

Kaynak: DHA