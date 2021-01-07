Antalya'da balkondan düşen kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
07.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 21:10
Antalya'da balkondan düşen kadın tedavi gördüğü hastanedeki yaşamını yitirdi.
Antalya'da balkondan düşen kadın tedavi gördüğü hastanedeki yaşamını yitirdi.
Kaş ilçesinde haziran ayında evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Gül Ustaer, tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ustaer'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca