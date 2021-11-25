Antalya'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede ikamet eden ailenin 4 yaşındaki çocuğu Kayra Durmaz, balkondan düştü.
İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayra, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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