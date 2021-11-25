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Antalya'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede ikamet eden ailenin 4 yaşındaki çocuğu Kayra Durmaz, balkondan düştü.

İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayra, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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