Antalya'da balıkçı barınağındaki teknede çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki teknede çıkan yangın hasara yol açtı.
18.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:10
Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki teknede çıkan yangın hasara yol açtı.
Mustafa Barçın'a ait Okurcalar Mahallesi'ndeki balıkçı barınağındaki teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibince yangın söndürüldü. Teknede hasar oluştu.
Teknenin sahibi, şüphelendiği bir kişiden şikayetçi oldu.
Kaynak: AA