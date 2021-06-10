Antalya'da balık avına çıkan kişinin cesedi ırmakta bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde 67 yaşındaki kişinin cesedi, ırmakta bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesinde 67 yaşındaki kişinin cesedi, ırmakta bulundu.
Amatör balıkçı Kerim Oğuz, Boğazkent Mahallesi'ndeki barınaktan dün akşam saatlerinde avlanmak için gittiği ırmaktan dönmeyince yakınları yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının dalgıç ekiplerince çalışma yapıldı.
Çevredeki balıkçıların da destek verdiği çalışmalarda, Oğuz'un cesedi teknesine yaklaşık 100 metre mesafede ırmakta bulundu.
Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer