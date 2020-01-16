Antalya'da baldızını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

16.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:44

Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kepez ilçesinde hamile ablasına bakmak için Fas'tan gelen baldızı Rajae Aıt Lhaj'ı ailevi sorunlar nedeniyle bıçaklayarak öldüren sanık Ercan Karakaş hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Karakaş'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı, bu süreçte maktulün hamile ablasına yardımcı olmak için Fas'tan Antalya'ya geldiği ve birlikte yaşamaya başladıkları belirtildi.

Eniştesinin ablasına şiddet uygulamaya devam etmesi üzerine maktulün olaya tepki gösterdiği ve eniştesi hakkında iki defa uzaklaştırma kararı aldırdığı anlatılan iddianamede, sanığın bu süreçte bazen annesinde bazen de konuk evinde kaldığı kaydedildi.

Sanığın, hakkında verilen uzaklaştırma kararlarından baldızını sorumlu tuttuğu ve kin gütmeye başladığı aktarılan iddianamede, "Sanık iş yerindeki arkadaşlarına 'insan öldürmenin cezası nedir, cehenneme gider miyim, öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada suçum hafifler mi?' gibi sorular yönelttiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın uzaklaştırma kararının sona ermesiyle annesinin evinden aldığı bıçakla maktulü savunmasız yakalamak için evine balkondan girmeye çalıştığı bildirildi.

Maktulün ablasının bir yandan eşine engel olmaya çalıştığı diğer yandan da kardeşinin evden kaçmasını sağladığı kaydedilen iddianamede, sanığın arkasından gittiği baldızını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

İddianamede sanığın suçunu kabul ettiği ifadesinde, "Olay sonrası sahile gittim, intihar amaçlı denize atladım ama su sürekli beni yüzeye attı. 12 saat denizde kaldım daha sonra sahile doğru yüzdüm, çevredekiler beni sahile çıkardı ve oradan da hastaneye götürüldüm." dediği aktarıldı.

Teomanpaşa Mahallesi'nde 28 Eylül 2019'da Ercan Karakaş ile baldızı Rajae Ait Lhaj arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evden kaçan baldızını Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi bahçesinde bıçaklayarak öldüren Karakaş, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA