Antalya'da bakla ekili tarlada 1569 kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da bakla ekili tarlada 1569 kök kenevir ele geçirildi

13.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:17
Antalya'da bakla ekili tarlada 1569 kök kenevir ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde bakla ekili tarlasında 1569 kök kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bakla ekili tarlasında 1569 kök kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gökdere Mahallesi'nde A.K'nin evine operasyon düzenlendi.

Dedektör köpek kullanılarak evde, araçta, domates serası ve ekili tarlada aramada yapıldı.

Bakla ekili tarlasında 1569 kök kenevir ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Birol Güven Murat Balcı
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ersun Yanal Caner Erkin Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da bakla ekili tarlada 1569 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 15:18:42. #1.16#
title