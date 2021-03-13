Antalya'da bakla ekili tarlada 1569 kök kenevir ele geçirildi
13.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:17
Antalya'nın Aksu ilçesinde bakla ekili tarlasında 1569 kök kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde bakla ekili tarlasında 1569 kök kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Gökdere Mahallesi'nde A.K'nin evine operasyon düzenlendi.
Dedektör köpek kullanılarak evde, araçta, domates serası ve ekili tarlada aramada yapıldı.
Bakla ekili tarlasında 1569 kök kenevir ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız