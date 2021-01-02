Antalya'da Bakırlıtepe'ye tırmanış etkinliği düzenlendi
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Antalya'da Bakırlıtepe'ye tırmanış etkinliği düzenlendi

02.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:52
Antalya'da Bakırlıtepe'ye tırmanış etkinliği düzenlendi

Antalya'da karla kaplı Beydağlarındaki Bakırlıtepe'ye tırmanış etkinliği düzenlendi.

Antalya'da karla kaplı Beydağlarındaki Bakırlıtepe'ye tırmanış etkinliği düzenlendi.

Skyrunning Spor Kulübü tarafından, sağlıklı bir yaşamın benimsetilmesi, beden, ruh sağlığının geliştirilmesi ve bireyleri spora teşvik etmek amacıyla program organize edildi.

Kulüp üyeleri, Saklıkent Kayak Merkezi'nden tırmanışa geçerek, 9 kilometrelik zorlu parkurun ardından TÜBİTAK'ın bilimsel çalışmalarına ayrılmış olan Bakırlıtepe'nin zirvesine ulaştı.

Yoğun sis altında gerçekleştirilen tırmanışta sporcular, zirvede Türk bayrağı açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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