Antalya'da bakır kablo ve havuzun su fıskiyelerinin çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı
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Antalya'da bakır kablo ve havuzun su fıskiyelerinin çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

08.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:22
Antalya'da bakır kablo ve havuzun su fıskiyelerinin çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da bakır kablo ve gösteri havuzunun su fıskiyelerinin çalınmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da bakır kablo ve gösteri havuzunun su fıskiyelerinin çalınmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesine ait depoda bulunan bakır kabloları çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, hırsızlıkta kullandıkları aletlerle yakalandı.

Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteri havuzundan 131 su fıskiyesini çalan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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