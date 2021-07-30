Son dakika... Bakanların katılımıyla orman yangınlarıyla ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı

Son dakika gündem haberi: Türkiye'deki yangınlarla ilgili son durum değerlendirilmesi yapmak üzere bakanların katılımıyla Antalya'da koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Türkiye'deki yangınlarla ilgili son durum değerlendirilmesi yapmak üzere bakanların katılımıyla Antalya'da koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.

Toplantıda, yangınlarla ilgili son durum değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru